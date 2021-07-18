Ardahan'da ekipler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimi yaptı
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Ardahan'da ekipler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimi yaptı

Ardahan'da ekipler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yerlerde denetim yaptı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yerlerde denetim yaptı.

Otogarda ve araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde araçları kontrol eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, yolculardan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.

Komiser Mehmet Gülten, denetimlerin bayram boyunca süreceğini belirterek, "Amacımız bayramı bayram tadında geçirmek. Bu nedenle vatandaşlarımızın ulaşacakları noktaya sağ salim yetişmeleri konusunda tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz." dedi.

Ardahan'da ekipler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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