Aras Kargo salgın sürecinde 1.000'den fazla istihdam oluşturdu
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Aras Kargo salgın sürecinde 1.000'den fazla istihdam oluşturdu

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Aras Kargo salgın sürecinde 1.000'den fazla istihdam oluşturdu

Salgın döneminde 200 milyondan fazla adrese uğrayan ve artan kargo hacmini teknolojik yatırımlar ve yeni işe alımlar ile yöneten Aras Kargo, söz konusu süreçte 1.000'den fazla yeni istihdam yarattı.

Salgın döneminde 200 milyondan fazla adrese uğrayan ve artan kargo hacmini teknolojik yatırımlar ve yeni işe alımlar ile yöneten Aras Kargo, söz konusu süreçte 1.000'den fazla yeni istihdam yarattı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, günlük uğradığı adres sayısını 500 binden 1 milyonun üzerine çıkaran şirket en fazla gönderiyi İstanbul içinde taşıdı.

Salgın sürecinde e-ticaretin etkisiyle başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Anadolu'nun farklı şehirlerinde üretim yapan KOBİ'lerin de ülkenin dört bir yanına ürün göndermeye başlaması kargo gönderimlerine yansıdı. Doğu illerinin gönderi hacmi yüzde 70'in üzerinde arttı. Kargo hacmini artıran iller arasında Iğdır, Bilecik, Adıyaman, Bartın, Tunceli, Kilis, Uşak, Şırnak, Giresun ve Batman yer alıyor. Artan kargo hacmini teknolojik yatırımlar ve yeni işe alımlar ile yöneten şirket, 1.000'den fazla yeni istihdam oluştururken, salgın döneminde 200 milyondan fazla adrese uğradı. Aras Kargo, en fazla kargoyu Aralık 2020'de taşıdı.

"Türkiye nüfusunu 2 kereden fazla ziyaret ettik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, salgının ardından daha önce hiç olmadığı kadar sosyal ve ekonomik anlamda büyük değişim sürecine girdiklerini belirtti.

Ayyarkın, özellikle e-ticaret tarafında yaşanan hızlı büyüme nedeniyle iki katı aşan bir iş hacmi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pazaryeri ve e-ticaret müşterilerimize ait gönderi sayısı iki kat arttı. Diğer yandan kurumdan kuruma gönderi yapan B2B müşterilerimizin paket sayısı ise azaldı. Buradaki değişimler iş modelimize yansıdı ve daha önce bir noktaya gidip birden fazla paket bırakırken, pandeminin etkisiyle birlikte eve teslimatlar artmış olup her bir noktaya bir paket bırakmaya başladık. Böylece ziyaret ettiğimiz adres sayısı 500 binlerden 1 milyonun üzerine çıktı. Yılın sonuna geldiğimizde ise 200 milyon adrese uğramış olduk. Yani Türkiye nüfusunu 2 kereden fazla ziyaret ettik diyebiliriz."

Artan iş hacmini yeni işe alımlar ile yönettiklerini belirten Ayyarkın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu süreçte 1.000'den fazla kişiye yeni iş imkanı sunduk. Aras Kargo olarak operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Şube ve transfer merkezleri olmak üzere 2 başlıkta teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijital dönüşüm yatırım planlarımız çerçevesinde otomasyon yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Zamanı ve kapasiteyi daha iyi yönetebilmek için 8 transfer merkezimize yaptığımız otomasyon yatırımlarımızla yüzde 300'ün üzerinde kapasite artışı sağlayarak, saatlik işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 katlık artışla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için harita altyapımızı geliştirdik, Kurye Rota Optimizasyonu projesini başlattık. Veriye anlık ulaşabilmek için el terminallerimize yatırım yaptık. Self servis uygulamalarımızı geliştirdik. Sesli yanıt sistemimizi ve mobil aplikasyonumuzu yeniledik. Kargo teslim biçimimizi farklılaştırdık. Kimlik kartı okuma ve SMS kodu ile temassız teslimatı başlattık. Bu süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve müşterilerimizin bize istediği zaman ulaşabilmelerini sağlamak için çağrı yönetim süreçlerimizi uçtan uca geliştirdik ve çağrı karşılama kapasitemizi 2,5 kat arttırdık. Böylece hem çağrı hem şikayet sayısını ciddi oranda düşürebildik."

Ayyarkın, tüm bu değişimleri 16 bin kişilik çalışan kadrosuyla bir arada dayanışma içinde gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, "Yaptığımız tüm otomasyon yatırımlarına rağmen her gün sahada işini yapan 16 bin çalışanımız olmasa, Türkiye'yi birleştiren paketleri taşımamız mümkün olamazdı. Transfer merkezi ve şube çalışanlarımız ile kuryelerimiz günde yüzlerce paket taşıdılar. Biz de yeni yıla onlara teşekkür ederek başlamak istedik ve 'Olmazsan olmaz' reklam ve iç iletişim filmleriyle çalışanlarımıza teşekkür ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Aras Kargo salgın sürecinde 1.000'den fazla istihdam oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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