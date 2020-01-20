Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
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Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildiArtvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

20.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:46
Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

'de, 'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. 'dan Türkiye'ye giriş yapan sürücü hakkında, adli işlem başlatıldı.

Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99 U S893 plakalı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi. Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın, kapı döşemelerinin içlerinde gizlenmiş toplam 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.,

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ARTVİN,(DHA)

Kaynak: DHA

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: Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
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