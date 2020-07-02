"Araba çarptı" diyerek ihbarda bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede doktoru darp etti Elazığ'da, kendisine araba çarptığını belirterek ambulans talep eden şahıs, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde doktora saldırarak darp etti.

Elazığ'da "Araba çaptı" diyerek ihbarda bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, acil serviste doktora saldırarak darp etti. Şahsa aracın çarpmadığı ve alkollü olduğu öğrenildi.

DOKTORU DARP ETTİ

112 Acil Komuta Merkezini arayan Tayfun K., kendisine araba çarptığını belirterek, ambulans talep etti. Olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan şahsa araba çarpmadığı, alkollü olduğu tespit edildi. Bir süre sonra acil serviste taşkınlık çıkaran alkolü şahıs, kendisini uyaran Dr. Mustafa Uçarel'e saldırdı. Saldırı sonrası yere düşen ve başını sandalyeye çarparak yaralanan Uçarel'e meslektaşları müdahale etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞAHSI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Hastanenin güvenlik görevlileri alkollü şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirirdi. Ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA