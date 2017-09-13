Apple'ın İphone 8 Etkinliği Nereden Nasıl Canlı İzlenir? Apple Etkinliği 2017

Apple'ın iPhone 8 Etkinliği Nerede Nasıl Canlı İzlenir?





Apple'ın yeni iPhone 8'i tanıtmasını beklediğimiz iPhone 8 Etkinliği yarın canlı yayınlanacak. Peki Apple'ın iPhone 8 Etkinliği Nereden Nasıl Canlı İzlenir?



Apple, bir sonraki iPhone'u başlatmak ve ikonik cihazın 10. yıldönümünü yarın başlayan görkemli etkinlikle kutlamak için hazırlanıyor. Yüz tanıma sistemi ile açılan ekran kilidi, arttırılmış gerçeklik özellikleri, iOS 11 ile zenginleştirilmiş yazılım özellikleri ve neredeyse çerçevesiz OLED ekran beklentileri.



iPhone 8 Etkinliği Nereden Nasıl Canlı İzlenir?





iPhone 8 Etkinliği Nerede Düzenleniyor?





Açılış, 12 Eylül'de Cupertino'daki şirketin yeni kampüsü olan Apple Park binasındaki Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Bu etkinliği dünya genelinde dinlemek ve izlemek için isteyenler bunu nasıl gerçekleştirebilir? ona bir bakalım.



Apple'ın iPhone açılış notu 12 Eylül'de saat 10: 00 PT, 1PM ET, 6PM GMT, 7PM CET ve 10: 30 PM IST'de başlıyor.



Canlı Yayını bu linkten izleyebilirsiniz. apple.com/apple-events/september-2017



Bu yayını izlemek için gerekli olanlar;



Safari iOS 9.0 veya sonrası

Safari 6.0.5 yada sonrası OS X v10.11

Microsoft Edge on Windows 10

Apple TV (2.veya 3. jenerasyon) software 6.2 ve sonrasi, yada a 4. JENERASYON

Apple TV. Apple Etkinlikleri uygulamasında listelenen etkinliği bulmalısınız.



Etkinlikte Başka Neler Bekleniyor?



LTE Destekli Apple Watch, MacOS'un High Sierra tanıtımı, ve 4K destekli Apple TV ,



http://www.teknotalk.com/applein-iphone-8-etkinligi-nereden-nasil-canli-izlenir-59758/