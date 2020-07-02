Apartmanın 3'üncü katından düşerek yaralandı Kastamonu'da merkez Honsalar Mahallesindeki ikamet eden bir kişi, apartmanın 3'üncü katından düşerek yaralandı.

Kastamonu'da merkez Honsalar Mahallesindeki ikamet eden bir kişi, apartmanın 3'üncü katından düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Honsalar Mahallesinde ikamet eden M.A. adlı erkek şahıs, ikamet ettiği apartmanının üçüncü katından dengesini kaybederek düştü. Yaralanan M.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA