AÖL sınav tarihleri ne zaman? Gözler AÖL sınav giriş belgesinde!

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınavların ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?