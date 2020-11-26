AÖL sınav tarihleri ne zaman? Gözler AÖL sınav giriş belgesinde!
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AÖL sınav tarihleri ne zaman? Gözler AÖL sınav giriş belgesinde!

26.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:36
AÖL sınav tarihleri ne zaman? Gözler AÖL sınav giriş belgesinde!

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınavların ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL sınav giriş belgesi, sınava girecek olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları aralık ayında yapılacak. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. Kurum AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını duyurdu. İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

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