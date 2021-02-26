Antalyaspor Kulüp Başkanı Yılmaz, "Amigo Ali Dayı"yı hastanede ziyaret etti

Fraport TAV Antalyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz, geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gören "Ali Dayı" takma isimli amigo Ali Çınardere'yi ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılmaz ziyarette, Çınardere'nin sadece Antalyaspor tribünlerinin değil Antalyaspor tarihinin de önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Çınardere'ye acil şifalar dileyen Yılmaz, "Antalyaspor her zaman yanında olacak. Bir an önce sizleri sağlıklı bir şekilde yeniden tribünlerde görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Amigo Çınardere ise Yılmaz'ın ziyaretinin kendisine ilaç gibi geldiğini belirtti.

Önemli ve zor süreçte Antalyaspor'un emin ellerde olduğunu görmenin kendisini daha çabuk iyileştireceğini ifade eden Çınardere, "Tribünlerdeki yerimi alana kadar armamızın en yükseğe çıkması için dualarımla kulübümüzün yanında olacağım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam