Antalyaspor Kulüp Başkanı Yılmaz, "Amigo Ali Dayı"yı hastanede ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalyaspor Kulüp Başkanı Yılmaz, "Amigo Ali Dayı"yı hastanede ziyaret etti

26.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:53
Antalyaspor Kulüp Başkanı Yılmaz,

Fraport TAV Antalyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz, geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gören "Ali Dayı" takma isimli amigo Ali Çınardere'yi ziyaret etti.

Fraport TAV Antalyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz, geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gören "Ali Dayı" takma isimli amigo Ali Çınardere'yi ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılmaz ziyarette, Çınardere'nin sadece Antalyaspor tribünlerinin değil Antalyaspor tarihinin de önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Çınardere'ye acil şifalar dileyen Yılmaz, "Antalyaspor her zaman yanında olacak. Bir an önce sizleri sağlıklı bir şekilde yeniden tribünlerde görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Amigo Çınardere ise Yılmaz'ın ziyaretinin kendisine ilaç gibi geldiğini belirtti.

Önemli ve zor süreçte Antalyaspor'un emin ellerde olduğunu görmenin kendisini daha çabuk iyileştireceğini ifade eden Çınardere, "Tribünlerdeki yerimi alana kadar armamızın en yükseğe çıkması için dualarımla kulübümüzün yanında olacağım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor Kulüp Başkanı Yılmaz, "Amigo Ali Dayı"yı hastanede ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:56:32. #1.16#
title