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Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

27.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:04
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı 'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Öztürk'ün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Antalyaspor Kulübünün de aynı nedenle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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