Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

23.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:38
Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Konyaspor mücadelesi öncesi son taktiksel çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, Konya'ya gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ozan Doğulu Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Zeytinyağı Divan Kurulu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 15:40:50. #1.14#
title