Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
23.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:38
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Konyaspor mücadelesi öncesi son taktiksel çalışmalarını gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, Konya'ya gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden