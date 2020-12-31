Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

31.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:26
Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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