Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fraport TAV Antalya spor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rize spor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, iki grup halinde çalıştı. Dünkü Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'inde forma giyen futbolcular, spor salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla devam etti. Antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi. Dayanıklılık koşuları ile dar alan oyununda futbol sorumlusu Nuri Şahin de yer aldı.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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