ANTALYA Yasağın kalkmasından dakikalar sonra denize girdiler
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ANTALYA Yasağın kalkmasından dakikalar sonra denize girdiler

Yasağın kalkmasından dakikalar sonra denize girdilerANTALYA'da, sahile giriş yasağının gece yarısının ardından kalkmasıyla yüzlerce vatandaş dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

01.06.2020 01:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:00

Yasağın kalkmasından dakikalar sonra denize girdiler

ANTALYA'da, sahile giriş yasağının gece yarısının ardından kalkmasıyla yüzlerce vatandaş dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar uzun süre sonra denize girmenin tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise sahil bandında spor yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yeniden açıldı. Yasağın bitmesiyle yüzlerce vatandaş Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar yasağın kalkmasını fırsat bilerek, serin havaya aldırmadan denize girdi. Sahil bandına gelen kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise spor sahalarında spor yaptı. Sahile arama dedektörleriyle gelen iki kişi ise kumlar içerisinde altın aradı.

Yasağın bitmesiyle denize giren Mehmet Ali Özdemir, "Aslında yasak bittiği an girecektim ama 15 dakika geciktim. Deniz suyu sıcak ve çok güzel. Normalde her gün denize girerdim ancak bu 2.5 ay giremedim. Bu sürede eşimle birlikte yürüyüş yaptım. Denize girmek çok iyi geldi, iyot eksikliği vardı. Mikrobu da kovaladık bu arada? diye konuştu.

'UYUMADIM SAHİLE GELDİM'

Yasağın kalkacağı saate kadar uyumayarak sahile geldiğini söyleyen Yılmaz Haber, "Normalde bu gece denize yüzmeye gelecektim ancak hava soğuk olduğu için vazgeçtim. Yine de bu saate kadar uyumadım, koştum sahile geldim. Sahil çok güzel ama günlerdir gördüğümüz sosyal mesafe ayarlamalarını göremedim. Zaten denizde insanlar yan yana yüzmeyi pek tercih etmiyor. Çok önemli olmaz ama yine de bir sosyal mesafe sınırları belli olsa iyi olurdu? dedi.

ANTALYA Yasağın kalkmasından dakikalar sonra denize girdiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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