ANTALYA Kaş Yemekleri Yarışması yapıldı

Kaş Yemekleri Yarışması yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kaş Yemekleri Yarışması yapıldı.

Kaş Belediyesi Çay Bahçesi'nde düzenlenen 5. Kaş Yemekleri Yarışması'nı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye meclisi üyeleri, yerli ve yabancı turistler ve Kaşlılar izledi. Yarışma etlilerde 11 kişi, zeytinyağlılarda 19 kişinin katılımıyla iki dalda yapıldı. Yarışmaya katılan yemekleri ve tatlıları oluşan üç kişilik jüri değerlendirdi. Jüride Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Ali Aksoy, Didem Arıkan ve Mehmet Ali Ümit görev aldı.

Jürinin değerlerdirmesi sonucunda etli yemeklerde birinciliği Şükran Maviş, ikinciliği Fatma Yıldırım, üçüncülüğü İrem Aydoğdu aldı. Zeytinyağlılarda birinciliği Zehra Gümüş, ikinciliği Leyla Mutlu ve üçüncülüğü de Şükran Maviş elde etti. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş verdi. Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülülere de çeyrek altın ve değişik hediyeler verildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 22. Likya- Kaş Festivali kapsamında çok güzel bir etkinlik yapıyoruz Kaş'ta. Geleneksel halk mutfağını, Kaş'ımızın mutfağını burada sergiledik. Gelecek nesillere aktarılabilmesi, burada sergilenmesi, burada misafirlerimize bu lezzetlerin tattırıldığını düşünüyorum. Yeni nesillerin bu lezzetleri tadabilmesi için bu yarışmaları devam ettireceğiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu lezzetleri arıyoruz dedi.

Zeytinyağlılarda birinci olan Şükran Maviş, Zeytinyağlılarda ve et yemeklerinde yarışmaya katıldım. Daha önce de katılmıştım. Zeytinyağlılarda birinci oldum. Bu yarışmanın çıtasının yükselmesini istiyorum. Yarışmaya katılma amacım da bu güzel tatları gelecek kuşaklara aktarmaktır diye konuştu.

Kaynak: DHA