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Antalya'dan kısa kısa

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Antalya Mobil" uygulamasıyla vatandaşlar ulaşım, etkinlik, gezi, nöbetçi eczane gibi farklı noktaya ulaşma imkanı buluyor.

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Antalya Mobil" uygulamasıyla vatandaşlar ulaşım, etkinlik, gezi, nöbetçi eczane gibi farklı noktaya ulaşma imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından "Antalya Mobil" adlı cep telefonlarına indirilen uygulama hayata geçirildi. .

Uygulama sayesinde vatandaşlar, kentte düzenlenen etkinlikler, ulaşım ve duyuruları görme, borç sorgulama, ödeme, satın alma takibi gibi işlemleri ile AVM, cami, dinlenme tesisleri, hastane, konser salonları ve müze gibi 102 farklı kategoriye erişme fırsatı buluyor.

Vatandaşlar uygulama sayesinde gezi rehberiyle kentte bulunan şelaleler, müze, mağara, parklar, antik kentler, kanyonlar, tarihi yerler, akarsular, tatil beldeleri, kale ve hanların nerede bulunduğunu görüyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart uygulaması

Belediyenin 2016'da hayata geçirdiği "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla vatandaşların evlerinde tüketimden kaynakları ortaya çıkan cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları ayrıştıran ve belirli gün ve saatte evinin önünden geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim ediyor.

Ekipleri verilen geri dönüşüm atıkları karşılığında vatandaşların kartlarına para yükleniyor. Çevreci Komşu Kartlarıyla Muratpaşalılar biriken paraları ister markette, ister online alışverişte ödeme yapabiliyor.

Kepez Belediyesi'ni Erasmus öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

Belediyeyi Erasmus+ "Her Zaman Birlikte Olacağız" projesi kapsamında Yunanistan, Polonya ve Romanya'dan öğretmen ve öğrenciler ziyaret etti.

Yunanistan, Polonya ve Romanya'dan gelen 21 öğrenci ve 9 öğretmeni Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy kabul etti.

Konuklarla meclis salonunda bir araya gelen Özsoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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