Antalya'da yerli ve yabancı katılımcılara kiraz yetiştiriciliği anlatılacak

Antalya Ticaret Borsası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Salgın Günlerinde Tarım Eğitimi Programı"nda yerli ve yabancı katılımcılara kiraz yetiştiriciliği anlatılacak.

Antalya Ticaret Borsası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Salgın Günlerinde Tarım Eğitimi Programı"nda yerli ve yabancı katılımcılara kiraz yetiştiriciliği anlatılacak.

Tarımın daha bilinçli gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çevrim içi eğitim programı, ihracat değeri her geçen yıl artan kirazla devam edecek.

Kiraz yetiştiriciliğinden bahçe tesisine, budamadan kiraz çeşitlerine kadar çok sayıda konunun anlatılacağı eğitim, 14, 20 ve 21 Şubat'ta düzenlenecek. Eğitime Azerbaycan, KKTC, Yunanistan, Belçika, Kazakistan, Kanada, İsviçre, Kuveyt, Suriye, Bulgaristan gibi birçok ülkeden 1544 başvuru yapıldı.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Demirtaş, 14 Şubat Pazar kirazın sistematiği, beslenmedeki önemi, besin içeriği, dünyadaki kiraz üretimi ve ticaretinin gelişimi, kiraz anaçları ve çoğaltma teknikleri ile kiraz bahçe tesisini anlatacak.

Enstitüden Dr. Hasan Cumhur Sarısu da 20 Şubat Cumartesi kirazın ekolojik istekleri, kiraz çeşitleri ve özellikleri, 21 Şubat'ta ise döllenme biyolojisi, budama ve terbiye sistemleri hakkında bilgilendirme yapacak.

Eğitimin sonunda sınava tabi tutulacak katılımcılardan başarılı olanlara belge verilecek.

"Uluslararası nitelikte eğitim programı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da kiraz yetiştiriciliğinin tarım sektörü için önemli olduğunu bildirdi.

İnsanların beslenmesinde ve tarım ekonomisinde değeri her geçen gün artan kirazın daha bilinçli yapılması için önemsedikleri eğitimlerin çiftçilere, girişimcilere ve mühendislere ışık olacağını belirten Karaca şunları kaydetti:

"Belçika'dan Kazakistan'a, Yunanistan'dan Suriye'ye kadar çok sayıda ülkeden başvuru aldık. Eğitimlerimiz yurtdışından çok sayıda katılımla uluslararası nitelikte oluyor. Tarımsal eğitimin üretim kalitemiz ve ürünlerimizin ticaretini artıracağına inanıyor, bu yolda ilerliyoruz."

- "Kiraz yetiştiriciliğinin püf noktaları anlatılacak"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, salgın döneminde sokağa çıkma yasağının olduğu günlere yönelik düzenledikleri tarım eğitimleri konularının taleplere göre belirlendiğini aktardı.

Eğitimlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Çandır, "İki kurum olarak tarımsal eğitimin geliştirilmesi için ciddi bir seferberlik başlattık. 3 gün sürece bu eğitim programında kiraz yetiştiriciliğinin püf noktaları anlatılacak." ifadesini kullandı.

Çandır emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun