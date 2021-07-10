Antalya'da Polonyalı turistlerin feci ölümü

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Polonya uyruklu biri kadın iki turist, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Polonya uyruklu biri kadın iki turist, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazaya karışan kiralık otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası gözaltına alındı.

Olay, Alanya'nın konaklı mahallesinde akşam saat 23: 30 sıralarında meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yaptıktan sonra otellerine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Polonya uyruklu Maksym Marek Jasinskı (29) ve Katarzyna Anna Hegerle'ye (24), Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 NA 4487 otomobil çarptı. Aşırı hızlı olan otomobilin çarptığı iki turist çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenirken otomobil ise ancak 200 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde iki turistin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler adli tıp kurumu morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı