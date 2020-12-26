Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu
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Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

26.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:10
Antalya'da Kırgızistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Rakhat Kubanychbekova, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu.

Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Rakhat Kubanychbekova, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu.

Merkez Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975. Sokak'taki bir evde yaşayan Ercan O, birlikte yaşadıkları 23 yaşındaki Kırgızistanlı Rakhat Kubanychbekova'nın hareketsiz yattığını görerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Kubanychbekova'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ercan O, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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