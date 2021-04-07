Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
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Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor -Bir hafta önce sevgilisine ayrılık ve veda mesajı atan erkek hemşire ortadan kayboldu -Kayıp hemşire ailesi ve AFAD ekipleri tarafından son görüldüğü Güver Uçurumu'nda aranıyor -Doktor ve muhasebeci ağabeyler de, kardeşlerini...

Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor

-Bir hafta önce sevgilisine ayrılık ve veda mesajı atan erkek hemşire ortadan kayboldu

-Kayıp hemşire ailesi ve AFAD ekipleri tarafından son görüldüğü Güver Uçurumu'nda aranıyor

-Doktor ve muhasebeci ağabeyler de, kardeşlerini uçurum kenarında dürbünle arama çalışması yapıyor

ANTALYA - Antalya'da bir hafta önce ortadan kaybolan ve son olarak Güver Uçurumu bölgesinde görülen erkek hemşireyi, kardeşleri ve AFAD ekipleri arıyor. Kardeşleri genç hemşireden umutla gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki özel bir hastanede çalışan hemşire Ahmet Uğur(29), geçtiğimiz çarşamba günü, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra ona ayrılık ve veda mesajı atıp ortadan kayboldu. Gazipaşa'da, yaşayan Ahmet Uğur'un kardeşleri ve ailesi genç hemşireden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis hemşirenin bindiği ticari taksiyle Güver Uçurumu bölgesine geldiğini belirledi. Bir marketten su aldıktan sonra Güver Uçurumu'na doğru girdiği tespit edilen Uğur'un bir gün sonrada telefonu kapandı. Bunun üzerine aramalar Güver Uçurumu ve kanyon içinde yoğunlaştırıldı. UMKE,AFAD ve polis ekipleri 7 günlük arama sonucunda bir ize rastlayamadı. Özelliklede AFAD ekipleri ormanlık alanda dürbüne arama çalışmalarını sürdürüyor. Genç hemşireyi doktor ağabeyi Saygı Uğur, muhasebeci ağabeyi Kerim Uğur ile yeğenleri Melahat Uğur, uçurum çevresinde kendi imkanlarıyla arıyor.

"Hesaplarında hareket yok"

Bir haftadır kardeşinden haber alamadıklarını dile getiren ağabey Kerim Uğur, " Kardeşim Lara'da bir hastanede saç ekimi yapıyordu, hemşireydi. Geçtiğimiz çarşamba günü kız arkadaşı ile tartışmış. Tartışmadan sonra ayrılık ve veda mesajları atmış. Oradan akşam saatlerinde bu bölgeye bir petrol istasyonu geliyor, su alıp Güver Uçurumu'na geçiyor. Bugün yedinci gün. Banka hesap hareketlerinde bir hareketlilik yok. Üzerinde 100 Avroya yakın bir para var. Telefonu kapalı. En son sinyallide perşembe günü burada aldık. Ulaşamıyoruz. UMKE,AFAD polis arama yaptı, bir sonuca ulaşamadık. Bizde arıyoruz"diye konuştu.

"Umutla arıyoruz"

Kardeşinin duygusal bir çocuk olduğunu dile getiren Kerim Uğur, " Sinirli agresif bir çocuktu. Ama köy hayatını, ormanı çok iyi bilir. Böyle yerlerde birkaç gün yaşayabilecek biridir. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Hiçbir ip ucuna rastlayamadık. Umutla arıyoruz" dedi.

Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor
Antalya'da kayıp genç uçurum ve ormanlık alanda aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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