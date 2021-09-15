Antalya'da kaçak kazı yapan 2 şüphelinden biri yakalandı - Haberler
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Antalya'da kaçak kazı yapan 2 şüphelinden biri yakalandı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da kaçak kazı yapan 2 şüphelinden biri yakalandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüphelinden biri gözaltına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüphelinden biri gözaltına alındı.

Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Kuyucak Mahallesi Baharcık yaylası mevkisinde M.Ü. ve O.Ü'nün izinsiz kazı yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla M.Ü, gözaltına alındı.

Bölgeden kaçan ve bir hastanede hemşir olarak görev yapan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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