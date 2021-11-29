Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemleri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama, işçi, öğrenci ve personel taşımacılığı gibi konularda denetim yapıldı.

Helikopter ve drone denetimlerinde 114 sürücüye, diğer denetimlerde de 614 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.

Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 140 araç ve 586 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title