"Doğu Akdeniz Çalıştayı" düzenlenecek
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"Doğu Akdeniz Çalıştayı" düzenlenecek

03.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:59

Antalya'da 7 Aralık'ta düzenlenecek "Doğu Akdeniz Çalıştayı" bölgede yaşanan gelişmeler hukuksal, ekonomik ve stratejik olarak masaya yatırılacak.

Antalya'da 7 Aralık'ta düzenlenecek "Doğu Akdeniz Çalıştayı" bölgede yaşanan gelişmeler hukuksal, ekonomik ve stratejik olarak masaya yatırılacak.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından, gerçekleştirilecek çalıştaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, eski Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavni ve eski KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun katılması bekleniyor.

Çalıştayda, farklı üniversitelerden bilim insanları da "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset", "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Meselelerindeki Son Gelişmeler", "Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuk Bağlamında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" konularında sunumlar yapacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir çalıştayda ev sahibi olacaklarını söyledi.

Doğu Akdeniz konusunun çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, "Doğu Akdeniz, geçen haftaki yaşadıklarımızdan sonra her daim sıcaklığını koruyor, bizim için çok stratejik bir alan. Sınırlarımız güvenliğimiz açısından çok önemli. Bunun tartışılması gerektiğini düşündük." dedi.

Özkan, 7 Aralık'ta yapılacak çalıştayın düzenlenmesinde Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının kendilerine destek verdiğini vurguladı.

'Doğu Akdeniz Çalıştayı' düzenlenecek
'Doğu Akdeniz Çalıştayı' düzenlenecek
'Doğu Akdeniz Çalıştayı' düzenlenecek
'Doğu Akdeniz Çalıştayı' düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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