Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.
Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.
İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.
Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.