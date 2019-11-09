Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

09.11.2019 07:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 07:38
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.

Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: AA
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