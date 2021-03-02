Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı

02.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:18
Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesini bıçakla öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesini bıçakla öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde market işleten oğlu B.A. (36) tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Sultan A'nın (55) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan eşi Arif A. tarafından alındı.

Arif A'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Manavgat'a getirilen cenaze, Ilıca Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu arada, annesini öldürdüğü iddia edilen B.A. ise Manavgat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.A'nın adliyeye sevki sırasında yüzünde morluk ve ellerinde yara olduğu görüldü.

Zanlıyı, babası yakalamış

B.A'nın, ilçe merkezinden dönen babası Arif A. tarafından, markette yakalanarak jandarmaya teslim edildiği öğrenildi.

Baba Arif A'nın da oğluyla boğuşması sırasında sağ elinden bıçakla yara aldığı ve eline 3 dikiş atıldığı görüldü.

Şizofreni tanısı bulunduğu bildirilen B.A'nın, 2016 yılından beri tedavisinin sürdüğü, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de iki yıl önce bir ay yattığı belirtildi.

Şüphelinin, 2016 yılında boşandığı eşinin de çocuğuyla birlikte yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Ailenin, uzun yıllardır Manavgat'taki marketi işlettiği belirtildi.

Olay

Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde dün meydana gelen olayda market işleten B.A, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Sultan A'yı bıçaklamış, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kavga sırasında yaralanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Zeki Müren İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da annesini öldüren psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 21:26:46. #1.14#
title