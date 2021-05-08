Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı

Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, iki amatör balıkçı denizdeki ağlara dolanan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettayı kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, iki amatör balıkçı denizdeki ağlara dolanan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettayı kurtardı.

Belek Mahallesi'nde Ömer Baydak ve arkadaşı Hakan Karaduman, tam kapanmadan birkaç gün önce tekneyle balık avlamak için denize açıldı.

Baydak ve Karaduman, kıyıya yakın bir noktada ağlara takılan caretta carettayı fark etti.

Tekneyle hayvana yaklaşan Baydak, bıçakla ağları keserek kaplumbağayı kurtardı. Bu sırada Karaduman ise cep telefonunun kamerasıyla yaşananları görüntüledi.

Basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülerde, Baydak'ın "Dur bir tanem, tamam gülüm, bir dakika dur, tamam nefes al, daha fazla yaralanma, tamam kurtuldun, aslanım benim." ifadeleri dikkati çekti.

Denize bırakılan ağların canlılar için tehlike oluşturduğunu belirten Baydak, bölgede kaplumbağaların sık sık bu ağlara takıldığını söyledi.

Caretta carettanın ağlarda çırpındığını görünce yanına yaklaştıklarını anlatan Baydak, "Oraya yaklaşırken teknenin motoru da ağlara takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra arkadaşımla caretta carettayı ağlardan kurtardık. Bu tür ağları sahile sıfır iskelelerin aralarına atıyorlar. Buralara ağ atılmaması lazım. Bu bizim en büyük kanayan yaramız. Bu ağlara sadece caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Cyle Larin Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da amatör balıkçılar ağlara takılan caretta carettayı kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:24:50. #1.14#

title