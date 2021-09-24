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Antalya'da 556 sikke ele geçirildi

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da 556 sikke ele geçirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 556 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 556 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki kişinin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine Kumluca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, şüphelilerin kaldığı eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 556 sikke ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli H.E. ve M.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da 556 sikke ele geçirildi

Antalya'da 556 sikke ele geçirildi

Antalya'da 556 sikke ele geçirildi

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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