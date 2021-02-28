Antalya'da 500 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

ANTALYA'da polis ekipleri, 500 bin kullanımlık sıvı halde sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirdi.

ANTALYA'da polis ekipleri, 500 bin kullanımlık sıvı halde sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda sentetik kannabinoid ham maddesi getirileceği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler Döşemealtı ilçesi girişindeki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 500 bin kullanımlık sıvı halde (6 kilo 560 gram) sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Araçlardaki K.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN