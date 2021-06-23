Antalya'da "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" düzenlendi

Antalya'da '1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" başladı.

Antalya'da düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" başladı.

EXPO 2016 Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Ağırlamada Farklılaşma" temasıyla düzenlenen organizasyonda, gastronomi ve ağırlama alanında faaliyet gösteren bazı firmalar stant açtı.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile stantları gezdi.

Yiyecek içecek stantlarındaki mini sebze, meyve ve taze baharatlar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Mini sebze meyve üretimi yapan tarım firmasının sahibi Mesut Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 200 çeşit ürün yetiştirdiklerini söyledi.

Taze baharatlar, mini sebze ve meyvelerin dikkati çektiğini dile getiren Türk, "Yaşayan marullar, sağlıklı atıştırmalıklar da yetiştiriyoruz. Salgın sürecinde ürettiğimiz mini ürünleri farlı ülkelere ihraç ettik. Ürünlerimizin yüzde 60'ı yurt dışına gidiyor." diye konuştu.

Türk, fuarda iyi tarım modeliyle sağlıklı ürünleri nasıl yetiştirdiklerinin bilgisini verdiklerini ifade etti.

İki gün sürecek "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi"nde gastronomi, restoran, otel ve turizm sektör temsilcilerinin sunum yapacağı bildirildi.

Antalya'da '1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi' düzenlendi
Antalya'da '1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi' düzenlendi
Antalya'da '1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi' düzenlendi
Antalya'da '1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Erdoğan: 'OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.
Erdoğan: "OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin' uyarısı
Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Hülya Avşar Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:00:29. #1.14#

title