ANTALYA Anne kedi, köpekli çifte böyle saldırdı Anne kedi, köpekli çifte böyle saldırdıAntalya'da oturdukları sitede köpeklerini gezintiye çıkaran bir aile, yavruları olan bir kedinin saldırısına uğradı.

Anne kedi, köpekli çifte böyle saldırdı Antalya'da oturdukları sitede köpeklerini gezintiye çıkaran bir aile, yavruları olan bir kedinin saldırısına uğradı. Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, köpeği gören anne kedi, karı-kocaya zor anlar yaşattı. Köpeğe saldırmak için çeşitli hamleler yapan kedinin o anları kameralara anbean yansıdı. Kaynak: DHA