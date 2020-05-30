ANTALYA Anne kedi, köpekli çifte böyle saldırdı
Anne kedi, köpekli çifte böyle saldırdıAntalya'da oturdukları sitede köpeklerini gezintiye çıkaran bir aile, yavruları olan bir kedinin saldırısına uğradı.
30.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:04
Anne kedi, köpekli çifte böyle saldırdı
Antalya'da oturdukları sitede köpeklerini gezintiye çıkaran bir aile, yavruları olan bir kedinin saldırısına uğradı. Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, köpeği gören anne kedi, karı-kocaya zor anlar yaşattı. Köpeğe saldırmak için çeşitli hamleler yapan kedinin o anları kameralara anbean yansıdı.
Kaynak: DHA