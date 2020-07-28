Anneyi darp iddiasına tutuklama
Samsun'da annesini darp ederek para istediği iddia edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
28.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:18
Samsun'da annesini darp ederek para istediği iddia edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. adlı şahıs annesini ve kız kardeşini darp etti. Annesini darp ederek para istediği ileri sürülen Y.K. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA