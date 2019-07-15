Anne, Bebek, çocuk hazır giyim sektörü İstanbul Kids Fashion'da

Fuarda 200 marka yer alırken, 4 günde başta Rusya, Cezayir, Libya, Filistin ve Ukrayna olmak üzere toplam 77 ülkeden 4763 ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Türkiye, dünyanın en fazla bebek giysisi ve aksesuarı ihraç eden ülkeleri arasında 10'uncu sırada yer alıyor ve en son verilere göre 212 ülkeye yapılan 17,6 milyar dolarlık toplam hazır giyim ihracatı içinde, konfeksiyon bebek giyimi ve eşyası yüzde 1,6 paya sahip. 2019 yılı ilk yarısında sektörün ihracatında yüzde 25'in üzerinde artış yaşandı. Ağırlıklı olarak çocuk giyimi üzerine yoğunlaşan ve hem ihracat hem de iç pazarda faaliyet gösteren yaklaşık 300'den fazla yerli firma bulunuyor. Pazarda ekolojik ve organik tekstillere olan ilginin artması, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden biri olan Türkiye'nin, bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor.

37. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı-İstanbul Kids Fashion, 26-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. 200 markanın katıldığı fuarı 4 günde 77 ülkeden yaklaşık 5 bin kişi 4763 ticari alıcı ziyaret etti. %36 oranında uluslararası ziyaretçiyle sektörün yüzünü güldüren İstanbul Kids Fashion'a en fazla ziyaretçi gelen 5 ülke; Rusya, Ukrayna, Cezayir, Filistin ve Yunanistan oldu. Fuarda, 0-16 yaş arası grubu 2019&2020 sonbahar-kış sezonuna yönelik bebek çocuk giyim, abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar, ev tekstili, mobilya gibi tüm alt sektörlerden geniş yelpazede ürünler sergilendi.

Anne, bebek ve çocuk hazır giyim ve aksesuarları sektörünün ülkemizde ve dünyada yükselişte olan bir sektör olduğunun altını çizen İstanbul Kids Fashion Fuar Direktörü Hatice Dinçer, kış ve yaz olmak üzere yılda iki kez düzenlenen fuarın çok başarılı geçtiğini, pek çok katılımcının daha şimdiden 8-11 Ocak 2020'de İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 38. Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı'nda yerlerini aldıklarını söyledi.

Anne, bebek, çocuk hazır giyim ve aksesuarları sektörünün 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Dinçer; Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kırgızistan, Gürcistan, Lübnan, BAE, Kuveyt, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yunanistan'tan GELEN 41 kişilik Alım Heyeti'nin İstanbul Kids Fashion'da katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiğini ve önemli iş bağlantıları yapıldığını belirtti.

İstanbul Kids Fashion, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarını Tasarım Merkezi olarak tek çatı altında birleştiren Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin 3D, keçe aksesuar, batik boyama gibi workshop atölyelerine ev sahipliği yaptı. Katılımcı ve ziyaretçilerin uğrak noktası olan etkinliklerde üretilen çalışmalar alanda sergilendi.

Duvar ve masalarda renklendirilmemiş çocuk koleksiyonları çizimlerinin yer aldığı etkinlik standı da kendi İstanbul Kids Fashion Çocuk koleksiyonlarını hazırlamak isteyen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Standa gelen ziyaretçiler, birbirİnden renkli boyalarla bebek ve çocuk kıyafetlerini beğenilerine göre renklendirdiler.

Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi, bebek ve çocuk giyiminde geçmişten günümüze yaşanan değişimleri gözler önüne serdi. Öte yandan, firmaların en trend ürünlerini sergiledikleri Trend Alanı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Kaynak: Bültenler