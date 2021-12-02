Ankara Valisi Vasip Şahin'den Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin'den Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Ankara Valisi Vasip Şahin'den Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, engelli vatandaşların toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir hayat sürdürmeleri için çaba göstermenin devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, engelli vatandaşların toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir hayat sürdürmeleri için çaba göstermenin devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Vali Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli vasfının, tüm bireylerin yetenekleri nispetinde, ortak bir amaç etrafında birbirlerini anlayarak desteklemesi olduğunu kaydetti.

Engelli bireylerin toplumun ve ülkenin vazgeçilmez değerleri olduğunu vurgulayan Şahin, "Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir hayat sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak meselelerine sahip çıkmak, devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biridir." ifadesini kullandı.

Vasip Şahin, tüm zorluklara meydan okuyarak spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atan engelli vatandaşların herkesin gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm engellilerin hayattan beklentilerinin karşılanması ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diledi.

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

 Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title