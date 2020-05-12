Ankara Valiliği'nden 'çiftlik evinde alem' açıklaması ANKARA Valiliği'nce, Ankara'da çiftlik evinde alem yaptığı iddia edilen emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığı, görev yeri değişikliği ve görevden el çektirme işlemi uygulandığı belirtildi.

ANKARA Valiliği'nce, Ankara'da çiftlik evinde alem yaptığı iddia edilen emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığı, görev yeri değişikliği ve görevden el çektirme işlemi uygulandığı belirtildi.

Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce, emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısının, çiftlik evinde bir grup kadınla alem yaptığına ilişkin basında yer alana haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA