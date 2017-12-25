Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması Başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansının organizasyonundaki; Ankara'nın geleneksel el sanatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini yansıtan "Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.



Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın amacı, Ankara'da geleneksel olarak icra edilen el sanatlarından ve bölgeye ait malzemelerden faydalanarak, modern tüketicinin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tasarımı ve üretimi. Aynı zamanda yarışma ile Ankara'da tasarımın gücünü artırmak, el sanatları alanında özgün fikirlerin ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Yarışmanın Ankara'nın ve Ankara kültürünün tanıtımına olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Ankara Kalkınma Ajansı olarak tasarımı ve kültürü gündelik hayata katmaya yönelik projelere devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.



Yarışmaya katılım



Yarışma cam ürünleri, tekstil ürünleri, takı, diğer tasarım ürünler (bakır, seramik, çini, deri, ahşap kullanılarak üretilen) olmak üzere toplam 4 ayrı kategoride katılıma açık. Yarışmaya katılım için coğrafi sınırlama bulunmuyor. Yarışmaya katılım sağlayacakların 3 Nisan 2018 tarihine kadar Ankara Kalkınma Ajansı resmi web sitesinde (www.ankaraka.org.tr) bulunan online başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya ilişkin detaylara ajansın web sayfasından ulaşılabiliyor. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere; birinci olan yarışmacı 8 bin TL, ikinci olan 4 bin TL, üçüncü olan yarışmacı da 2 bin TL ödül alacak. Sonuçlar, seçici kurul değerlendirmesinin ardından Ankara Kalkınma Ajansı web sitesi, sosyal medya hesapları ve basın yoluyla duyurulacak. - ANKARA