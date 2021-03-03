Ankara-Konya kara yolunda hafif ticari araç yoldan çıktı: 1 yaralı
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Ankara-Konya kara yolunda hafif ticari araç yoldan çıktı: 1 yaralı

03.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:50
Ankara-Konya kara yolunda hafif ticari araç yoldan çıktı: 1 yaralı

Ankara-Konya kara yolundaki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ankara-Konya kara yolundaki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ekrem Alp yönetimindeki 42 ADJ 37 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Konya kara yolunun 75. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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