Ankara-Konya kara yolunda hafif ticari araç yoldan çıktı: 1 yaralı
03.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:50
Ankara-Konya kara yolundaki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolundaki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ekrem Alp yönetimindeki 42 ADJ 37 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Konya kara yolunun 75. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu