ANKARA KILIÇDAROĞLU: UMARIM MİLLET İTTİFAKI, MİLLET İKTİDARI OLARAK GERÇEKLEŞİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umarım Millet İttifakı, millet iktidarı olarak gerçekleşir ve Türkiye 2'nci yüzyıla doğru çok daha güçlü ve bütün sorunlarını aşmış bir ülke olarak ortaya çıkmış olur" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı.

AKŞENER: GENÇLER İÇİN UMUT OLDUNUZİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çok güzel hizmetlerin yapılacağını gördüklerini belirterek, "Siz çocuklarımız için, Türkiye'deki gençler için umut oldunuz. Ben de uzun bir zamandır kamuoyunun bilgisi dışında gençlerle çalışıyorum. Birinci öncelikleri Türkiye'yi terk etmek, müthiş bir umutsuzlukları var; ama hem büyükşehir belediye başkanımızın hem sizin hem Yenimahalle belediye başkanımızın yaptığı çalışmalar, bu özel örnekler o gençlerin bu ülkeye duydukları umutsuzluğu ortadan kaldıran ve 'acaba biz burada bir hayat yaşayabilir miyiz, bir geleceğimiz olabilir mi' sorusuna umutlu cevap verdiren çalışmalar. Belediyecilik anlayışını o kadar raydan çıkardılar ki aslında yaptığınız iş göreviniz; ama bu görevinizi yaparak ortaya koyduğunuz tavır bu ülkenin çocuklarının bu ülkede kalmasına bir umut, bu ülkede hizmet edebileceğimiz bir yol vardır kanaatinin oluşmasına bir delil teşkil ediyor. Seçilmelerinizde bir katkımız varsa ondan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.KILIÇDAROĞLU: TEMEL SORUN SİYASETİN KİRLENMESİKılıçdaroğlu, belediye başkanlarına kendilerine oy versin vermesin herkese eşit davranmaları gerektiğini, harcadıkları her kuruşun vatandaşa ait olduğunu ve harcadıkları her kuruşun hesabını vatandaşa verme onurunu mutlaka yaşamaları gerektiğini söyledi. Büyük baskılar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Baskılardan asla şikayet etmeyin, önünüze çıkan engelleri aşın; ama ana hedefiniz halka hizmet olsun. Belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Bütün baskılara bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Bu şunu gösteriyor; siyaseti kirlilikten arındırırsanız bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Temel sorun, siyasetin kirlenmiş olmasıdır bugün Türkiye'de. 'Demokrasi' diyoruz, demokrasi aynı zamanda siyasetçinin halka hesap vermesi demektir" ifadelerini kullandı.'UMARIM MİLLET İTTİFAKI, MİLLET İKTİDARI OLARAK GERÇEKLEŞİR'Kılıçdaroğlu, amaçlarının parlamentoyu güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Parlamentoyu güçlendirmek milli iradeyi güçlendirmek demektir. Milli iradeyi güçlendirmek 600 milletvekilinin yürütme organına istediği soruyu sorma hakkını vermek demektir. 600 milletvekiline soru sorma hakkını vermiyor ve elinden alıyorsanız orada demokrasi yoktur. Bu çerçevede belediye başkanı arkadaşlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını veriyorlar. Demokrasiye örnek oluyorlar. Umarım Millet İttifakı, millet iktidarı olarak gerçekleşir ve Türkiye 2'nci yüzyıla doğru çok daha güçlü ve bütün sorunlarını aşmış bir ülke olarak ortaya çıkmış olur" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ'Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Biz bu konuda kararlıyız. Türkiye'nin var olan sorunlarını çözeceğiz. Ayrımcılığı, kavgayı bitireceğiz. İnanç eksenli, yaşam tarzı eksenli, insan odaklı siyaset olacak. Belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum 'mutlaka muhtarlarla beraber hareket edin' diye. Devletin İçişleri Bakanı çıktı dedi ki, 'bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriyorlar, rüşvet veriyorlar' kendi ifadesiyle kekleniyor. Ama bu kekin bedeli 10 bin dolar. Şimdi ben bu soruyu sormayacak mıyım? Emniyet istihbaratın, jandarma istihbaratın sorumlusu olan bir ortamda çıkıp diyor ki 'mafya bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriyor.' Kim bu siyasetçi? Şimdi yarın bir başka televizyon programına büyük bir ihtimalle çıkacak ve şunu söyleyecek; '10 bin dolar siyasetçiye veriliyor, bu da sorulur mu?' Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Genç arkadaşlarım bu ülkenin teminatıdır."Konuşmaların ardından Türkan Saylan Çankaya Evi Fikret Otyam Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Evi, Karapınar Spor Parkı, Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezinin açılışı yapılarak, Eczacılar Parkı ve yapılacak diğer projelerin temel atma töreni gerçekleşti.

Haber-Kamera: Pelin ÜZEK KILIÇ- Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı