ANKARA KILIÇDAROĞLU: UMARIM MİLLET İTTİFAKI, MİLLET İKTİDARI OLARAK GERÇEKLEŞİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umarım Millet İttifakı, millet iktidarı olarak gerçekleşir ve Türkiye 2'nci yüzyıla doğru çok daha güçlü ve bütün sorunlarını aşmış bir ülke olarak ortaya çıkmış olur" dedi.