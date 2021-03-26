Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

ANKARA'da, jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 17- 26 Mart 2021 tarihleri arasında; çok miktarda uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Buna göre; Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi Küme Evler mevkisinde şüphe üzerine yol kenarında park halindeki bir araçta ve sürücü E.Ç.'nin üst aramasında 3 gram metemfetamin ve uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat ele geçirildi. Uyuşturucu ticaret ve imalatı yapan bir kişinin İstanbul'dan Ankara'ya geldiği bilgisi üzerine şüphelinin bulunduğu otobüs Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol ve Arama noktasında durduruldu. Şüphelinin valizlerinde ve üzerinde yapılan kontrolde 3 gram bonzai ele geçirildi.Nallıhan İlçesi Tekke Mahallesi yol ayrımında park halindeki şüpheli bir aracın görülmesi üzerine O.Ş. ve İ.S. adlı şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı. Arama sonucunda, 10 gram kubar esrar ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.Etimesgut Yol Kontrol ve Arama noktasında yapılan kontrol esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama kararı bulunan O.A. adlı şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramasında 5 gram selvia uyuşturucu madde ele geçirildi.Ayrıca, Mamak İlçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde A.M., E.D. ve F.Y. adlı şüphelilerin kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet extacy hap, 120 gram kubar esrar, 48 adet küçük saksıya ekili 7- 8 santimetre boylarında kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda bulunan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı