Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı

Ankara'da sabah saatlerinden kendini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren etkili olmayan başladı. Kar özellikle Çankaya ilçesinde yoğun bir şekilde yağdı. Çankaya ilçesinde ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı Ankara'nın Kızılcahamam, Çubuk gibi ilçelerinde de etkili oldu. Kızılcahamam'da karın tadını çocuklar çıkardı. Kızılcahamamlı çocuklar yokuşlardan kayarak eğlendi. Çubuk'ta da belediye ekipleri yağan kar ile mücadele etti. İş makineleri yolları açık tutmak için uğraştı.

Öte yandan Ankara-Eskişehir yolu Polatlı-Sivrihisar arasında kayan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı öğrenildi. - ANKARA

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