Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın; 8 kişiye 25 bin TL ceza
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Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın; 8 kişiye 25 bin TL ceza

Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın; 8 kişiye 25 bin TL ceza
03.05.2020 02:31 | Son Güncelleme: 03.05.2020 02:31

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, daha öncede mühürlenen kıraathaneye baskın yapan polis, içerideki 8 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 25 bin 200 TL ceza kesti.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, daha öncede mühürlenen kıraathaneye baskın yapan polis, içerideki 8 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 25 bin 200 TL ceza kesti. Kıraathane işletmecisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi'nde Gültekin Ö.'nün işlettiği kıraathanenin mühürlü olduğu halde faaliyette olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çilingir çağırarak kapıyı açtıran ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kuralı ve kapalı alanda sigara içme yasağını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL ceza  kesti. Kıraathanede yapılan aramada bir miktar esrar ve kenevir tohumu da ele geçirildi.Kıraathane, zabıta ekiplerince tekrar mühürlenirken, iş yeri sahibi Gültekin Ö. hakkında mühür bozma ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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