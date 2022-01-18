Ankara'da bir tırda 14 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi - Haberler
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Ankara'da bir tırda 14 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara'da bir tırda 14 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir tırda 14 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir tırda 14 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 14 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron yakalandı.

Böylelikle Ankara'da tek seferde en yüksek miktarda bandrolsüz boş makaron ele geçirilmiş oldu.

Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Kaçakçılık, Ankara, Güncel, Haber

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