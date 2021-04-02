Anamur'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Anamur'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Kaymakam Aydın Memük başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde, maske, mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi, vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak, sağlık için tedbirlere uyulmasının önemi anlatıldı.

Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin ile yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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