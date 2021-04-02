Anamur'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Kaymakam Aydın Memük başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde, maske, mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi, vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak, sağlık için tedbirlere uyulmasının önemi anlatıldı.
Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin ile yetkililer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat