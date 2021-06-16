Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu
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Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Gece saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakasında işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Özellikle Anadolu Yakasında etkili olan sağanak yağış uzun araç kuyruğuna yol açarken vatandaşlar işe gitmekte zorlandı. Birçok ilçede göllenmeler ve su baskınlarına yol açan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İşe gitmekte güçlük çeken sağlık çalışanı bir vatandaş ; " Çok yoğun yağmur altında işe gitmeye çalışıyorum. Şu anda üstüm başım ıslanmış durumda. Şemsiye bile fayda etmiyor. Bereket yağıyor diyelim inşallah. Rabbim herkesin yardımcısı olsun trafikte çok zor " dedi.

Etkisi devam edeceği belirtilen sağanak yağış için uzmanlar, su baskınları, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu
Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu
Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu
Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu
Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu
Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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