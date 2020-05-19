Anadolu Efes Spor Kulübünden 19 Mayıs için özel video Anadolu Efes Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir video hazırladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir video hazırladı. Hazırlanan videoda kulüp başkanı Tuncay Özilhan, genel direktör Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, A takımı oyuncuları Doğuş Balbay ve Yiğitcan Saybir ile 16 yaş altı takımı oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı. Videoda 19 Mayıs'ta atılan ilk adımın sorumluluğunun nesilden nesile aktarılmasına vurgu yapıldı. Kaynak: AA