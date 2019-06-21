Anadolu Efes ile Fenerbahçe bu sezon 14. kez karşılaştı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile bu sezon oynadığı 14. karşılaşmada 8. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya geldi. Basketbol Süper Ligi final serisinde 7, THY Euroleague'de 3, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 1'er kez mücadele etti. Söz konusu müsabakaların 8'inde Efes parkeden galip ayrılırken, 6 maçı da sarı-lacivertliler kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA