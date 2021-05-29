Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor
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Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TSK tarafından Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı devam ediyor.

TSK tarafından Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı devam ediyor.

Tatbikat kapsamında Beyşehir Gölü'nde kazazede kurtarma görevi başarıyla gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri önce dalgıç kıyafetleri giyerek hazırlıklarına başladı. Daha sonra ekipler uçak ve helikopter desteğiyle Beyşehir Gölü'ne gitti. Uçaktan kurtarma malzemeleri paraşütle başarılı bir şeklide göle indirilirken hemen ardından görevli ekipler de paraşütle atladı. Ekipler ulaştıkları kazazedeyi helikopter yardımıyla kurtardı. Gerçekleştirilen bu görevin görüntüleri ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor
Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor
Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor
Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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