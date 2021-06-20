Ampute Futbol 1. ve 2. Lig'inde sezon başladı
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Ampute Futbol 1. ve 2. Lig'inde sezon başladı

Ampute Futbol 1. ve 2. Lig'inde sezon başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Ampute Futbol 1. ve 2. Lig'inde sezon başladı.

Ampute Futbol 1. ve 2. Lig'inde sezon başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre Ampute Futbol 1. ve 2. Ligi'nde 2020-2021 Sezonu'nun ilk maçları Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda oynandı.

1. Lig'de 10, 2. Lig'de ise 8 takımın mücadele edeceği yeni sezonun ilk maçlarında alınan sonuçları şöyle:

1. Lig

Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler-Adana Ampute Engelliler: 4-0

Antalya BB Asat-Şanlıurfa Engelliler: 2-6

Olimpik Yetenekler-Şehitkamil Engelliler: 3-0 (hükmen)

Melikgazi Bld. Bedensel Engelliler-Yenimahalle Engelliler: 1-5

ODTÜ SK-Medicalpark Samsun Engelliler: 4-1

2. Lig

İstanbul Özürlüler-Sakarya Ampute: 8-0

Gaziantep Bedensel Engelliler-Başakşehir Ampute Futbol: 1-9

Kahramanmaraş Ampute-Batman Ampute: 6-0

Samsun Bedensel Engelliler-Sakarya Akgün Ampute: 0-7

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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