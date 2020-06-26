Amasya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Amasya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
26.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:19
Amasya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 60 TR 376 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolu Uygur köyü mevkisinde yol kenarında yürüyen Cemaleddin Er'e (67) çarptı.
Ağır yaralanan Er, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA