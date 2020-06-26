Amasya'da otomobilin çarptığı kişi öldü Amasya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 60 TR 376 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolu Uygur köyü mevkisinde yol kenarında yürüyen Cemaleddin Er'e (67) çarptı.

Ağır yaralanan Er, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA