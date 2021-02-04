Amasya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
04.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:12
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Araçta 2,40 gram esrar ve sentetik ecza hapı ele geçiren polis, İ.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan