Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdiAMASYA'nın Taşova ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi.

Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

AMASYA'nın Taşova ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi.

Taşova ilçesine bağlı Destek, Dereli, Karamuk ve Boraboy köylerinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.

Yayladibi köyü yolunda da sel sonucu hasar oluştu. 15 dakika aralıksız yağan dolu köyleri beyaz örtü ile kaplarken, özellikle fasulye ve meyve bahçelerinde zarar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA