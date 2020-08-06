Amasya'da 538 kök Hint keneviri ele geçirildi Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Taşova ilçesinde 538 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Taşova ilçesinde 538 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre ekipler, Amasya'nın Taşova ilçesi Dutluk mevki Yeşilırmak mezrası civarında kenevir bitkisi ekildiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde iki farklı alanda toplam 538 kök dikili Hint keneviri, 20 kök ise kırılmış kuru halde Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA